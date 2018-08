Aurelio De Laurentiis dice no ad Andrea Belotti: per il presidente del Napoli, la squadra non ha bisogno di rinforzi in attacco

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha smentito categoricamente un possibile arrivo di Andrea Belotti. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss: «Non sono innamorato di Belotti. Non voglio fargli alcun torto, ma abbiamo così tanti attaccanti che siamo in esubero. La cessione di Inglese? Io a casa mia faccio quello che voglio. Rispetto io miei collaborati e l’allenatore, ma non ho bisogno di alcun colpo di teatro. A 69 anni non devo dimostrare più niente a nessuno. Un’altra punta? E la prendo per non far giocare gli altri? Come centravanti abbiamo Verdi, Mertens e Milik… che dovremmo fare, lasciarli in panchina? Uno come Inglese per esempio, l’anno scorso è andato in doppia cifra, e io lo dovevo tenere fuori?».