Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato di Maurizio Sarri e Arkadiusz Milik in un’intervista a Sky Sport

«Milik è sul mercato da sempre. Io ho sempre proposto di allungargli il contratto e lui non diceva nulla. Andrà via al migliore offerente, non si fanno sconti a nessuno. Oppure rimarrà a Napoli e difficilmente rientrerà nelle scelte dell’allenatore».