De Martino: «Attacchi inaccettabili. La Lazio merita rispetto»

Stefano De Martino ha commentato i continui attacchi alla Lazio: le parole del responsabile della comunicazione biancoceleste

Stefano De Martino, responsabile della comunicazione della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare dell’attuale situazione in casa biancoceleste.

ATTACCHI ALLA SOCIETA’ – «Noto che c’è un tentativo di spallata in questi giorni. Alcuni contenuti che si sono letti questi giorni mi fanno dispiacere. Io credo che la Lazio sia sempre stata corretta ed è giusto rispettare il lavoro e la gente laziale. Oggi non consentiamo che questo rispetto venga meno, perché abbiamo dimostrato di essere una società sana che ha le idee chiare. Tutto questo è inaccettabile: non ci sono i contenuti per poter attaccare la dirigenza della Lazio, perché di riflesso si offende un popolo intero. Questo credo che sia uno straccio lanciato verso tutti noi. Questo non va bene e la società risponderà a tutto ciò che sarà tirato fuori. Se qualcuno è contrario alle idee che la società ha portato avanti mi dispiace, ma non permetteremo che venga attaccata».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LAZIONEWS24

RIPRESA – «Faremo di tutto per far sì che il campionato riprenda. Perché siamo a un punto dalla Juve? No, lo facciamo per il sistema calcio. Poi il fatto che siamo lì in vetta e ce la giochiamo non dobbiamo nasconderlo e non c’è nulla di male. Le decisioni le prende il Governo, ma noi esprimiamo il nostro parere e tutto ciò non può e non deve creare situazioni spiacevoli. Quindi quest’oggi ci sono due sentimenti contrastanti: la gioia per il ricordo della Coppa Italia e la delusione per alcune cose che sono state scritte per cui non troviamo spiegazioni».