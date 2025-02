De Roon: «Scudetto? L’Atalanta è lontana, noi dobbiamo raggiungere quell’obiettivo. Per Scamacca un momento delicato»

De Roon ammette: «Scudetto? Ormai non lo guardiamo più, siamo lontani! E su Scamacca…» Le parole del centrocampista dell’Atalanta

Intervistato dai microfoni di SportMediaset, Marten De Roon, ha parlato cosi della lotta Scudetto. Le parole del centrocampista dell’Atalanta in vista della sfida di Coppa Italia

SCUDETTO- «Non guardiamo allo Scudetto, credo che siamo anche lontani, guardiamo noi stessi, soprattutto perché gli ultimi risultati non sono stati di alto livello… Pensiamo partita per partita, ne arriveranno tante. Dobbiamo tornare a provare a fare un filotto di vittorie, poi vedremo»

SCAMACCA- «È un momento delicato per tutti gli infortuni. È un gran dispiacere, soprattutto per Gianluca Scamacca che è appena tornato. Ha lavorato 6 mesi per esserci in questa stagione, poi lo perdi subito… È un dispiacere enorme. Per il resto le prestazioni ci sono, mancano i risultati, facciamo tanti pareggi e vogliamo tornare a vincere. In Coppa Italia, dove giochiamo una partita secca, penso sia il momento giusto per farlo»