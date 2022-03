De Roon ha tagliato le 250 presenze con l’Atalanta

Marten De Roon è un vero e proprio pilastro dell’Atalanta degli ultimi anni. Questa sera contro il Bayer Leverkusen infatti l’olandese ha tagliato il traguardo delle 250 presenze con la maglia della Dea.

Questa le presenze il club bergamasco in tutte le competizioni: 196 in Serie A, 17 in Coppa Italia, 37 nelle coppe europee.