De Roon: «Lecce Atalanta? Se pensiamo al Valencia, perdiamo di sicuro»

De Roon non vuole che l’Atalanta sottovaluti la trasferta a Lecce: ecco le parole del centrocampista olandese sul match di Serie A

L’impegno imminente di Champions League contro il Valencia non deve distrarre l’Atalanta, impegnata nella trasferta a Lecce. Questo il messaggio di Marten de Roon, intervenuto ai canali ufficiali della società orobica. Ecco le parole riportate dall’Ansa.

«Il Lecce gioca un bel calcio: per noi è meglio perché ci saranno più spazi. Ma se pensassimo già al ritorno col Valencia, domenica e poi contro la Lazio perderemmo di sicuro. L’avversario di turno ha fatto risultato anche in casa contro Juventus e Inter e non si barrica con undici uomini davanti alla porta – spiega il centrocampista olandese -. All’andata avevamo sofferto all’inizio, poi Robin Gosens nel secondo tempo segnò il primo gol sotto la nuova Curva Nord».

Il centrocampista ha poi concluso: «Siamo reduci da tre vittorie di fila, stiamo bene e vogliamo continuare così. L’obiettivo è tenerci il quarto posto, ma dobbiamo guardare partita per partita e usare la testa».