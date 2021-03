Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter. Le dichiarazioni dell’olandese a fine gara

LA GARA – «È mancata un po’ di cattiveria in area. La partita è stata decisa da un episodio, Handanovic ha fatto un miracolo su Duvan e poi c’è stato un salvataggio sulla linea. Loro sono stati più bravi sugli episodi. Sappiamo che stiamo bene, anche oggi abbiamo dominato per larghi tratti della partita. Manca ancora qualcosa, ma siamo fiduciosi per le prossime partite. Siamo fiduciosi di poter lottare per i primi quattro posti della classifica».

REAL MADRID – «Sarebbe bello intanto giocare in undici tutta la partita… Sarà molto difficile, ma come oggi dobbiamo attaccare con fiducia. Il Real si abbassa un po’ meno rispetto all’Inter, non hanno un Lukaku che ha così tanta forza nel possesso palla. Dobbiamo giocare come sappiamo e con grande fiducia, puntando a fare due gol».