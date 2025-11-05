De Rossi Genoa, il tecnico romano non sarà in panchina contro la Fiorentina. L’esordio previsto dopo la sosta. Il motivo!

De Rossi Genoa: il tecnico squalificato salta il debutto al Ferraris e seguirà la squadra dalla tribuna. L’esordio previsto dopo lo stop per le Nazionali.

Slitta l’esordio ufficiale di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa. Il nuovo allenatore rossoblù, infatti, non potrà guidare la squadra domenica prossima nella sfida del Ferraris contro il Genoa stesso, poiché dovrà scontare una giornata di squalifica risalente alla sua precedente esperienza sulla panchina della Roma. Una situazione curiosa e particolare che priverà il tecnico del contatto diretto con il campo nel suo primo impegno alla guida dei liguri.

La squalifica di De Rossi era stata comminata lo scorso 17 settembre dal Giudice Sportivo, quando l’ex centrocampista giallorosso venne espulso dall’arbitro Antonio Giua nei minuti finali della partita tra Genoa e Roma, terminata 1-1 proprio al Ferraris. Il provvedimento disciplinare avrebbe dovuto essere scontato nel match successivo contro l’Udinese, ma due giorni dopo, il 18 settembre, la Roma decise di esonerarlo. Di conseguenza, la squalifica è rimasta “in sospeso” e dovrà essere scontata ora, nel suo primo impegno ufficiale con la nuova squadra.

Domenica, dunque, De Rossi non potrà accomodarsi in panchina e assisterà alla gara dalla tribuna, lasciando la direzione tecnica al suo vice allenatore, il cui nome sarà comunicato a breve dal club. Sarà lui a guidare il Genoa in campo, seguendo le indicazioni del tecnico, che comunque avrà modo di preparare la partita nei minimi dettagli durante la settimana.

Nonostante la squalifica, l’entusiasmo attorno a De Rossi e al Genoa resta altissimo. L’ex capitano della Nazionale e della Roma ha accettato la nuova sfida con grande determinazione, deciso a trasmettere al gruppo la sua mentalità, il suo carisma e la sua visione di gioco moderna e aggressiva.

LEGGI ANCHE >>> Champions League 2025/2026: calendario, risultati, classifica

Il debutto “a distanza” rappresenterà quindi un primo banco di prova particolare per il nuovo allenatore, che potrà osservare la squadra da un’altra prospettiva e trarre spunti utili per i prossimi impegni. Già dalla gara successiva, De Rossi tornerà regolarmente in panchina per guidare il Genoa sul campo e dare inizio al suo nuovo progetto tecnico.