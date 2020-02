De Sanctis: «La Roma deve vincere, non servono alibi»

L’intervento di Morgan De Sanctis, dirigente della Roma, a pochi minuti dal match di Europa League contro il Gent

Interpellato da Roma TV prima della gara d’andata contro il Gent in Europa League, Morgan De Sanctis ha analizzato il momento negativo della Roma di Fonseca.

«Alla Roma serve sempre vincere, veniamo da un periodo negativo. Vogliamo ripartire con un ottimo risultato, l’Europa League è un obiettivo. Il momento negativo è particolarmente lungo, ma abbiamo tutto per uscirne, siamo uniti e compatti. Vogliamo farlo con il lavoro e l’attaccamento alla maglia, per questi tifosi che meritano soddisfazioni importanti. Unione d’intenti con Fonseca? È fuori da ogni dubbio, non servono alibi, sappiamo di poterne uscire. Coltiviamo la cultura della responsabilità per arrivare ai risultati che meritano squadra e tifosi».