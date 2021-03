Inter, De Vrij: «Salto di qualità per lo Scudetto? Siamo più uniti»

Stefan De Vrij commenta la vittoria sull’Atalanta arrivata grazie al gol di Skriniar: ecco le dichiarazioni del difensore olandese dell’Inter

Stefan De Vrij, difensore olandese dell’Inter, ha parlato della vittoria sull’Atalanta: le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU INTERNEWS24

SALTO DI QUALITA’ PER LO SCUDETTO – «Sì, abbiamo imparato a soffrire in certe partite come questa o a Parma dopo il 2-1, forse l’anno scorso avremmo avuto più difficoltà. Ora siamo più solidi e uniti come squadra».

MOLTO BASSI CONTRO L’ATALANTA – «Penso che sia la forza dell’Atalanta, che gioca sempre uomo contro uomo. Dopo il gol ci siamo abbassati perché non riuscivamo a tenere palla, può succedere. L’importante è restare solidi e lo siamo stati».