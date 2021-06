De Vrij e il 3-5-2: «All’Inter abbiamo vinto dopo due anni di lavoro»

Stefan de Vrij ha parlato del 3-5-2, modulo usato sia dall’Inter che dall’Olanda

Nella giornata di ieri, l’Olanda di Frank de Boer ha pareggiato 2-2 contro la Scozia nell’amichevole pre Euro 2020. Il tecnico ex Inter si è schierato con il 3-5-2, un modulo insolito soprattutto per il popolo olandese.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Un sistema di gioco però molto noto a Stefan de Vrij, che con l’Inter di Conte ci ha vinto uno scudetto. Queste le parole del nerazzurro: «Con questo sistema devi guardare al resto della difesa, la comunicazione è molto importante. Non devi sempre andare avanti, non puoi semplicemente uscire, prima devi metterti in posizione, formare un blocco insieme. Ma non importa se giochi centralmente con tre o quattro uomini. All’Inter il titolo con questo sistema è il risultato di due anni di intensa collaborazione. Devi dedicare molto tempo a questo e questo si traduce in automatismi. Ora per noi si tratta di perfezionare i dettagli».