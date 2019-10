DE ZERBI: «Non sono preoccupato ma questa squadra deve giocare» – VIDEO

Roberto De Zerbi non si dice preoccupato per la sconfitta rimediata dalla Fiorentina in casa. Queste le parole del tecnico in zona mista

(-Dal nostro inviato al Mapei Stadium) Roberto De Zerbi prova a guardare il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta, in rimonta, subita dal suo Sassuolo contro la Fiorentina. Il tecnico neroverde fa mea culpa ma non si dice preoccupato per il proseguo della stagione. Queste le sue parole in zona mista.

«Non sono preoccupato per il futuro ma questa squadra deve giocare per tutti e 90 minuti»