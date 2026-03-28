De Zerbi Tottenham, ambiente Spurs già contro il suo possibile approdo in panchina! Non gli hanno perdonato quelle dichiarazioni, retroscena importante

De Zerbi Tottenham, il mondo Spurs si mobilita contro il possibile approdo in panchina del tecnico italiano. Svelato il motivo

Il Tottenham sprofonda in una gravissima crisi sportiva e ambientale. Senza ancora una singola vittoria in Premier League in questo disastroso inizio di 2026 e fermi a un solo punto dalla zona retrocessione dopo la pesante sconfitta interna per 3-0 contro il Nottingham Forest, l’avventura di Igor Tudor sulla panchina degli Spurs sembra già arrivata al capolinea dopo appena sei settimane.

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Per tentare di raddrizzare la stagione, la dirigenza londinese ha individuato in Roberto De Zerbi, già apprezzato in Inghilterra alla guida del Brighton, il candidato ideale. Tuttavia, questa possibile scelta ha scatenato un’immediata e durissima sollevazione popolare. Ecco cosa ha scritto The Mirror.

La campagna “No to Roberto De Zerbi”

Tre importanti gruppi di tifosi si sono compattati contro l’allenatore italiano. Il motivo del rifiuto non riguarda l’aspetto tattico, ma una forte divergenza etica legata alle recenti dichiarazioni pubbliche di De Zerbi in difesa di Mason Greenwood, da lui allenato al Marsiglia. L’ex talento del Manchester United era stato arrestato in passato con pesanti accuse di stupro, aggressione e comportamento coercitivo (accuse poi ritirate). Al suo arrivo in Francia, De Zerbi lo aveva difeso definendolo un “bravo ragazzo” che aveva pagato un “caro prezzo“, sostenendo di conoscere “una persona totalmente diversa da quella descritta”.

La ferma condanna dei gruppi organizzati

Le parole del tecnico sono state percepite dai tifosi londinesi come un inaccettabile giustificazione delle accuse, portando alla diramazione di un duro comunicato congiunto:

• Women of the Lane: «I club dimostrano i propri valori attraverso le decisioni che prendono. L’allenatore detta la linea su ciò che è tollerato e su come le persone vengono trattate. Questa non è una nomina che il Tottenham dovrebbe fare: introduce un rischio culturale inutile, del tutto incompatibile con il nostro impegno per il rispetto, la sicurezza e l’inclusione».

• Proud Lilywhites: «Quando qualcuno in una posizione di rilievo difende pubblicamente un giocatore come Greenwood, minimizzando la gravità dell’accaduto, la cosa ha un peso enorme, non solo per il fatto in sé ma per il pericoloso segnale che lancia all’esterno».

• Spurs Reach: «A prescindere dalle reali intenzioni, prese di posizione di questa natura rischiano di normalizzare atteggiamenti dannosi, sminuendo le dolorose esperienze dei sopravvissuti agli abusi nel mondo del calcio».