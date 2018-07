Defrel dalla Roma alla Samp: si complica l’affare

La Sampdoria vuole Gregoire Defrel, ma la trattativa con la Roma si complica: l’ex Sassuolo ha un ingaggio troppo elevato

Con Duvan Zapata che vestirà la maglia dell’Atalanta, la Sampdoria è alla ricerca di un attaccante per sostituire il colombiano e lo avrebbe individuato in Gregoire Defrel. Walter Sabatini, nuovo responsabile dell’area tecnica blucerchiata, vorrebbe prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto – formula che andrebbe bene alla Roma – ma la trattativa risulta complicata per l’alto ingaggio percepito dall’ex Sassuolo in giallorosso. Stando a quanto riportato da Tuttosport, dunque, per far sì che l’operazione possa andare in porto, il club capitolino dovrebbe contribuire a pagare parte dello stipendio.