Del Piero: «Ecco chi era il mio idolo della Juventus»

La leggenda della Juventus Alessandro Del Piero ha svelato il calciatore di riferimento del suo passato

Alessandro Del Piero ha svelato il proprio idolo di infanzia durante una diretta Instagram con il talento della Juventus Paulo Dybala.

«Ho iniziato con Platini, ero tifoso della Juve. In quell’epoca in Italia c’erano lui, Zico e Maradona. Purtroppo non si potevano guardare tante partite in tv, soltanto 45′. C’era 90° che faceva vedere tutti i gol, e la sera c’era un altro programma. Anche se non giocava la Juve le altre le guardavo comunque, perché c’era voglia di vedere le partite».