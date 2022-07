Del Piero: «Juve, Di Maria è top. Non poteva esserci acquisto migliore». Le parole dell’ex capitano della Juventus

Intervenuto al canale Twitch della Juventus, Alessandro Del Piero ha rilasciato queste dichiarazioni.

CHI GLI ASSOMIGLIA DI QUESTA JUVE – «Quando guardo i giocatori non penso a chi potrebbe assomigliarmi, ma chi ora ti attrae e fa qualcosa di diverso. Parlando di Juve ci sono dei ragazzi che hanno qualità straordinarie e che ho potuto conoscere. Hanno tutti questo atteggiamento giusto per fare bene e sanno cosa voglia dire indossare questa maglia. Mi viene in mente Chiesa, che ha fatto una stagione straordinaria fino all’infortunio e ora gli auguriamo un pronto rientro. Vlahovic mi ha impressionato in maniera positiva, poi Cuadrado, Bonucci. Non è facile stare sempre lì ogni giorno, ma i ragazzi hanno qualità e voglia di poterlo fare».

DI MARIA – «È un fantastico acquisto per la Juve. È efficace, non è fine a se stesso. Ha personalità, un passato glorioso come esperienza e trofei vinti. Sotto ogni profilo è top quindi non può esserci di meglio per la Juve come acquisto. Ieri l’ho conosciuto, mi ha dato conferma di quello che pensavo».

PIU’ GRANDE DELLA STORIA DELLA JUVE – «Ho fatto un percorso unico, sono molto orgoglioso di questo. Sono strafelice delle scelte fatte, vissute in maniera totale. Sarò sempre orgoglioso di quello che ho fatto, così come se qualcuno batterà i miei record. Definirmi più grande ti ringrazio, sono felice per chi lo pensa».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM