Del Piero Juve, il sogno dei tifosi: il pensiero della società

Del Piero Juve, i tifosi hanno un sogno nel cassetto che riguarda l’ex capitano. Ecco cosa ne pensa invece la società bianconera

Alessandro Del Piero sta diventando una presenza fissa a Torino, tanto che i tifosi sognano un ritorno del capitano in dirigenza. Il suo ritorno allo Stadium ha fatto impazzire i presenti allo stadio, che tra cori e applausi hanno fatto scendere anche qualche lacrimuccia.

La società, però, al momento non ha in previsione cambi dirigenziali. Da Agnelli a Cherubini, passando per Nedved e Arrivabene, non si prevedono cambi. Ma siamo appena ad aprile e sognare è comunque lecito…