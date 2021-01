Del Piero lo ha rivelato: «È una cosa che non mi sarei aspettato»

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juve, ha rilasciato un’intervista in vista della partita con l’Inter. Le sue parole

Intervistato da La Stampa, Alessandro Del Piero ha parlato così in vista di Inter-Juve. Le sue parole.

INTER JUVE – «In caso di vittoria nerazzurra credo che questa partita possa avere un peso significativo sul futuro del torneo. I punti cominciano a pesare».

PIRLO – «Non me lo aspettavo così presto, ma sapevo che voleva prendere questa strada. Mi sembra che la squadra lo segua nel modo giusto».

COME FINIRA’ – «Spero con tanti gol, ma non dico come finirà altrimenti se sbaglio, Bergomi mi prende in giro».