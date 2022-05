Del Piero ricorda l’addio alla Juve: il messaggio emozionante – VIDEO

Alessandro Del Piero ricorda oggi, tramite i suoi canali social, l’ultima gara giocata con la maglia della Juve: il suo messaggio

Dieci anni fa, esattamente il 13 maggio del 2012, Alex Del Piero salutava in campo la Juve con la sua ultima sfida in bianconero. Oggi, l’ex capitano, ha voluto postare un video messaggio emozionante sui social per ricordare quel momento.

IL MESSAGGIO – «I vostri cori, i vostri sguardi, le nostre lacrime, durante quel giro di campo che avrei voluto non finisse mai. Momenti che racchiudono 19 anni di storia bianconera, vissuta con voi “sempre al mio fianco”. Sono emozioni incancellabili, come se quelle voci le sentissi ora, se quegli sguardi li avessi ancora addosso. Al punto che faccio ancora fatica a descrivere quello che mi porto dentro ogni giorno da 10 anni. Adesso #Riviviamo10insieme».