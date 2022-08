Delio Rossi: «Tra gli allenatori ci sono i maestri e gli intermedi. Allegri e Ancelotti appartengono alla seconda categoria»

Delio Rossi, ex allenatore della Sampdoria tra le altre, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX delle categorie di allenatori

Delio Rossi, ex allenatore della Sampdoria tra le altre, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX delle categorie di allenatori. Le sue dichiarazioni:

MAESTRI – «I maestri, gli intermedi e i gestori. Alla prima categoria appartengono Zeman, Sarri, Gasperini, Giampaolo e anche io. Sono gli allenatori che vogliono che la squadra si muova in una certa maniera in fase di possesso e di non possesso. Sono tecnici caratterizzati. Poi certo tra Giampaolo e Gasperini ci sono delle differenze a livello tattico. Marco predilige la difesa a quattro, Gasp quella a tre».

GLI INTERMEDI – «Max Allegri e Carlo Ancelotti. Ma non è detto che siano meno bravi. Semplicemente li reputo più idonei ad allenare le squadre con grandi giocatori a cui devi lasciare una certa libertà e che non puoi ingabbiare. Poi c’è la terza categoria quella dei gestori come Zidane o i tecnici delle nazionali».

