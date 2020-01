Demiral al J Medical per fare gli esami strumentali al ginocchio – VIDEO

Demiral al J Medical per gli accertamenti riguardo l’infortunio accusato ieri nella gara dell’Olimpico contro la Roma

Merih Demiral è uscito molto dolorante, dopo la partita di ieri sera contro la Roma, dallo Stadio Olimpico. Il tutto è dovuto a una brutta distorsione al ginocchio rimediata nel primo tempo.

Il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali del caso per capire l’entità del problema accusato. Il difensore ex Sassuolo si è recato al J Medical per effettuare le visite mediche, di cui sono attesi gli esiti.