Demiral Atalanta, i nerazzurri non mollano: il turco verrà riscattato

Demiral torna alla Juve? L’Atalanta ha deciso: il difensore turco verrà riscattato in ogni caso. Le prossime mosse

Arrivano importanti novità circa il futuro di Merih Demiral. Il difensore, ieri, aveva pubblicato un messaggio sui propri social in cui sembrava suggerire ad un addio all’Atalanta.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Dea non avrebbe cambiato i proprio piani in vista dell’estate. L’intenzione è quella di ricattare il turco dalla Juventus per circa 23 milioni di euro.