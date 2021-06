Depay Barcellona: c’è l’accordo. Sfumano le ipotesi Juventus e Inter

Sembra sfumare la pista Depay per Juventus e Inter: il Barcellona sarebbe vicino all’ingaggio dell’attaccante olandese

Barcellona scatenato sul mercato. Dopo gli ingaggi di Aguero, Eric Garcia ed Emerson Royal, il club blaugrana è prossimo ad ufficializzare anche l’arrivo di Memphis Depay come riporta Diario Sport.

L’attaccante olandese avrebbe accettato l’oneroso contratto triennale del Barça e potrebbe essere presentato già la prossima settimana. Depay si è liberato a parametro zero dal Lione e in Italia è accostato in particolare a Juventus e Inter.