Depay sempre più vicino ai blaugrana: cerca casa a Barcellona

Memphis Depay è sempre più vicino al Barcellona. L’attaccante olandese starebbe cercando casa in Catalogna

Il Barcellona si appresta a chiudere il colpo Memphis Depay. L’attaccante è in scadenza di contratto con il Lione e non ha intenzione di rinnovare con i francesi. E con la conferma del connazionale Ronald Koeman in panchina, l’arrivo in blaugrana è sempre più vicino.

Secondo il Mundo Deportivo, Depay si sarebbe già messo all’opera per cercare casa Barcellona. Indizio di mercato significativo per la chiusura della trattativa.