Di Carmine: primo gol in Serie A per l’attaccante del Verona

Samuel Di Carmine regala il successo al suo Verona contro la Fiorentina, con il primo gol in Serie A della sua carriera

Samuel Di Carmine mette la sua firma anche in Serie A. L’attaccante del Verona, classe 1988, segna il suo primo gol nella massima serie italiana contro la Fiorentina, regalando il successo agli scaligeri.

Ironia della sorte, Di Carmine aveva esordito in Serie A tredici anni fa proprio con la maglia della Fiorentina: era il 25 ottobre 2016 quando fece il suo ingresso in campo (per un solo minuto) contro il Torino.