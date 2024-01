Di Francesco: «Peccato per la sconfitta. Testa all’Atalanta»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato a Mediaset dopo il fischio finale del match con la Juve in Coppa Italia

«Io credo il contrario. Se analizziamo i valori non doveva esserci partita, invece faccio i complimenti ai ragazzi per il percorso fatto. Poi dal mio punto di vista ottimo primo tempo, abbiamo dimostrato di reggere la partita. Poi i valori sono venuti fuori in maniera più netta, anche per qualche errore che ha favorito la Juve. Io penso che però questo Frosinone merita i complimenti. Ora ripuliamoci da questa partita e pensiamo all’Atalanta».