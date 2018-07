Di Francesco spiega: «Nainggolan? Scelta condivisa. E su CR7…»

L’intervista del tecnico Di Francesco sull’addio di Nainggolan alla Roma, l’arrivo di Pastore e i rumors su Cristiano Ronaldo nella prossima Serie A 2018/2019

L’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, commenta le ultime notizie legate all’attualità e al calciomercato. In questa sessione i giallorossi hanno visto partire Radja Nainggolan verso l’Inter, ma allo stesso tempo sono arrivati diversi nuovi acquisti tra cui Pastore. Proprio dell’addio del Ninja ha parlato Di Francesco nell’intervista rilasciata a Il Centro: «È stata fatta una scelta condivisa. Abbiamo un ottimo rapporto, ci siamo sentiti anche di recente. Gli faccio i migliori auguri a livello personale. Pastore? È uno dei pochi nuovi con cui ho parlato e mi ha regalato sensazioni positive. Viene per fare la mezzala, ma la sua duttilità è importante anche per apportare varianti tattiche. Ha delle caratteristiche che prima non c’erano nel nostro organico».

Si passa poi all’argomento del giorno, i rumors su Cristiano Ronaldo alla Juventus: «Il fatto stesso che se ne parli, è un bene per il nostro movimento, visto che spesso si dice che i grandi campioni non scelgono l’Italia». E sul prossimo Scudetto: «Vogliamo esserci anche noi, essere ancora più protagonisti e infastidire chi ci ha preceduto in classifica. La Juve rimane sempre al vertice perché al di sopra di tutto e di tutti c’è la Juve. C’è un lavoro di squadra. Un po’ quello che predico io alla Roma: bisogna badare al noi più che all’io. Chi mi ha impressionato al Mondiale? Forsberg della Svezia, Milenkovic della Serbia e Willian del Brasile».