Di Francesco: «Troppo ingenui sui rigori, dopo il 2-0 siamo usciti dalla partita; Oristanio? Deve essere più cattivo negli ultimi metri»

Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, dopo la sconfitta subita dai lagunari in trasferta contro il Bologna

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Venezia contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Siamo stati molto ingenui sui due calci di rigore. Dopo il 2-0 siamo completamente usciti dalla partita e non ce lo possiamo permettere, dopo un buon primo tempo e delle opportunità avute. Il difensore deve essere bravo a non mettere le mani addosso all’avversario, anche se in altri campionati questi rigori non li fischiano. Mi dispiace essere usciti dalla partita con troppa semplicità».

COSA NON FUNZIONA – «Stiamo pagando la poca concretezza negli ultimi venti metri. Sono scorie che ci portiamo da altre partite, come ad esempio dalla gara del Lecce. Oristanio deve essere più cattivo negli ultimi metri, perché la preparazione è ottima. Ci siamo mossi bene, poi ci siamo fatti due gol da soli. Le partite vivono di momenti: se rompi gli equilibri con i due rigori, diventa complicato poi rimettere tutto in sesto».

ULTIMO POSTO – «Otto punti sono pochi per quanto fatto fino ad ora. A caldo potrei essere arrabbiato e dispiaciuto per il secondo tempo disputato. Abbiamo fatto prestazioni sicuramente migliori: dobbiamo lavorare molto dal punto di vista psicologico. Dal punto di vista tattico abbiamo comunque trovato l’equilibrio».

POSSIBILE CAMBIO MODULO – «La squadra sta trovando continuità, ma i risultati non ci sorridono. Devo parlare con i ragazzi e trovare le giuste misure per evitare prestazioni come nel secondo tempo di questa gara».