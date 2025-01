Di Gregorio: «Quando vai sopra e poi ti fai sempre recuperare dispiace; ci sta mancando la continuità»

Le parole di Michele Di Gregorio, portiere della Juve, dopo la sconfitta subita dai bianconeri allo Stadio Maradona contro il Napoli

Michele Di Gregorio ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Juve contro il Napoli. Di seguito le parole del portiere bianconero.

ALTRA RIMONTA SUBITA – «Sicuramente dispiace. Quando vai sopra più volte e ti fai recuperare c’è da analizzare, c’è da capire perchè. E’ difficile dare una spiegazione, non credo sia solo un aspetto mentale. Forse diventiamo troppo attendisti. Ci sarà da rivedere la partita come facciamo sempre, cerchiamo di cambiare questo aspetto».

COME TROVARE CONTINUITA’ – «E’ la cosa che ci sta mancando, la cosa più grossa e importante. E’ l’unica cosa che ci manca. Il primo tempo è stato totalmente diverso dal secondo, per questo dispiace tanto. L’unico modo è continuare a lavorare per sistemare le situazioni che non vanno».

ERRORI DEI SINGOLI SUI GOL – «Non ho rivisto i gol, quando li rivedrò capirò meglio. Quando subisci dei gol nel dettaglio l’errore, anche se minimo, c’è di qualcuno. Nella ripresa parlo di atteggiamento in campo che ci ha portati ad abbassarci e a concedere certe situazioni».