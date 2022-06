Di Maria Juve, Casillas sicuro: «È un affare per quattro motivi»

L’ex portiere del Real Madrid Casillas ha votato positivamente l’arrivo di Di Maria alla Juve

Iker Casillas, storico ex portiere del Real Madrid che ha giocato anche con Angel Di Maria, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha votato positivamente il probabile arrivo del Fideo alla Juventus.

QUATTRO MOTIVI – «Grandi ricordi… Un ottimo giocatore, se la Juventus lo prende così da svincolato fa un bell’affare, senza dubbio. Anche a 34 anni? Chiaro, per vari motivi. Primo: ormai l’età dei calciatori conta relativamente, le carriere si sono allungate molto. Senza arrivare ai 44 anni del mio amico Gigi Buffon, oggi non mancano davvero gli esempi di calciatori over 30 che stanno benissimo e giocano a grande livello. Basta pensare a Karim Benzema e Luka Modric, per restare in ambito Real Madrid. Secondo: Di Maria è un tipo molto attento e che si è sempre curato molto a livello fisico. Terzo: non ha mai sofferto infortuni gravi. È integro e mi sembra sia in gran forma. Quarto: qui in Europa ha sempre giocato ad alto livello, in grandi club».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24