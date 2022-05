Di Maria Juve, giorni decisivi: manca un ultimo tassello. Le ultime

Calciomercato Juve: i bianconeri sono volati a Parigi per chiudere l’affare Di Maria. Manca un ultimo tassello

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri c’è stato un nuovo summit tra emissari della Juventus (tra cui non era presente Cherubini) e l’entourage di Angel Di Maria in quel di Parigi, con l’obiettivo di chiudere l’affare.

Le due parti sono vicine, ormai promesse spose, ma per l’ufficialità bisogna ancora aspettare. Prima di giungere alla tanto sospirata fumata bianca, infatti, servirà raggiungere l’accordo sulla durata del contratto: un anno la richiesta, almeno due (per usufruire del Decreto Crescita) l’offerta.

