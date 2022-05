Di Maria Juve, la trattativa continua: cosa manca per chiudere l’affare e portare a Torino il Fideo in uscita dal Psg

La trattativa della Juve per Di Maria continua spedita.

In base a quanto riferito da Sky Sport, i bianconeri stanno spingendo per chiudere l’affare. Lo scoglio da superare sono alcuni dettagli da definire con l’entourage del Fideo in uscita dal Psg. Per l’ex Real Madrid la Juve sarebbe pronta ad offrire un ingaggio in linea con lo stipendio percepito dai big bianconeri.