Di Maria lascia il PSG: gol e lacrime all’ultima partita con la maglia dei parigini

Di Maria ha salutato definitivamente il Paris Saint-Germain, e lo ha fatto nel miglior modo possibile. L’argentino, infatti, è andato a segno nell’ultima partita del campionato al Parco dei Principi contro il Metz.

Poi, al minuto 74′, Pochettino ha deciso di sostituirlo per fargli prendere il giusto tributo dal proprio pubblico. Tutti in piedi per Di Maria, che si avvicina in maniera sempre più concreta alla Juventus.