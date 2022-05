Di Maria saluta il PSG: ecco la lettera emozionante sui social

La lettera emozionante di addio di Di Maria al PSG

Attraverso il suo profilo Instagram, Angel Di Maria ha salutato il Psg con questa lunga lettera:

«È arrivato il giorno che non volevo arrivasse mai. Il giorno in cui devo dire addio. Perché Parigi rimarrà la mia casa per tutta la vita. Abbiamo vissuto con la mia famiglia 7 anni indimenticabili. Dal primo giorno ci siamo sentiti a casa. Non ho parole per ringraziare tutta la gente del club, tutti i tifosi. Sono entrato in questo club dalla porta principale e me ne sono andato proprio da quella porta. La mia sofferenza e le lacrime di ieri, così come della mia famiglia, è per l’amore che proviamo per questo club, per questa città e per tutte le persone che abbiamo incontrato. Ci mancherete tutti molto. Grazie mille».