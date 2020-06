Di Marzio: «Donnarumma Milan? Il rinnovo dipende da un fattore»

Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma al Milan: il punto del giornalista a Sky Sport

Il giornalista Gianluca Di Marzioha fatto chiarezza sul futuro di Gianluigi Donnarumma, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan: «È in scadenza nel 2021, il Milan dovrà fare di tutto per cercare di rinnovargli il contratto a breve. Gigio ha il cuore rossonero, fosse per lui rimarrebbe».

«Ma devono esserci condizioni e presupposti perché questo possa accadere, non solo economici ma anche legati al progetto tecnico. Sicuramente nelle settimane prossime Gigio, attraverso il suo agente Mino Raiola, avrà penso un contatto col Milan», ha concluso Di Marzio ai microfoni di Sky Sport.