Di Natale: «Addio Udinese? A qualcuno davo fastidio, volevo rimanere»

Antonio Di Natale torna a parlare della sua separazione con l’Udinese al termine della sua prolifica carriera da attaccante

In collegamento con gli studi di Sky Sport, Antonio Di Natale ha spiegato le ragioni per le quali non è rimasto all’Udinese a seguito del suo ritiro da calciatore. Ecco le sue parole.

«Quando a un club fai troppo bene e sei una prima donna a qualcuno dai un po’ fastidio. Io ho fatto la storia, è scritta, ho fatto di tutto per rimanere a Udine. Voglio ringraziare la famiglia Pozzo e la città di Udine. Poi mia moglie voleva tornare a Empoli, i miei figli iniziavano ad avere un’età allora tornai a casa».