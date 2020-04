Di Natale: «Anche io ho fatto la storia»

L’ex attaccante Di Natale elogia la propria carriera: «Fare gol in Serie A non è mai facile a prescindere dalla squadra»

Antonio Di Natale ha descritto la propria carriera da calciatore: «Credo che la storia che ho fatto io è irripetibile, poi fare gol in Serie A non è mai facile, a prescindere se stai con l’Udinese, con la Roma o con la Juventus, se ce l’hai nel sangue non smetti mai di segnare».

«Ho dimostrato di essere un grande giocatore e anche io ho fatto la storia. Negli ultimi 10 anni sono stato quello che ha fatto più gol in A di tutti. La mia forza è sempre stata quella di essere umile e di far parlare il campo», ha concluso l’ex attaccante ai microfoni di juvenews.eu.