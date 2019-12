Di Natale: «No alla Juventus? Fu una scelta di cuore, fiero di averlo fatto»

Di Natale, l’ex capitano dell’Udinese è tornato a parlare di quando in carriera rifiutò l’offerta della Juventus

Di Natale e l’Udinese sono una cosa sola. Lo sono stati prima e lo saranno anche nella storia che il calciatore ha scritto in tutti gli anni in cui ha militato con il club. L’ex capitano, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato proprio di quando rifiutò la Juventus.

«Quel no alla Juve? Fiero di averlo detto. Fu una scelta di cuore, Rimasi felice a Udine e, oggi, rivedendo la storia di Gigi Riva, mi viene ancora di più da pensare che ho fatto benissimo. La Juve è sempre stata la squadra più forte e vincente d’Italia, ma quando si ragiona con il cuore non è possibile pensare a nient’altro. La mia è stata una scelta per i tifosi, per la mia famiglia e per la società. Tutto quello che ho fatto in carriera è merito mio, ma anche dell’Udinese».