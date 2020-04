Di Natale: «Ripresa Serie A? Si troverà una soluzione, no ai playoff»

La posizione di Antonio Di Natale, ex bandiera dell’Udinese, riguardo alla ripresa della Serie A e degli altri campionati

Antonio Di Natale, intervenuto nel corso dell’intervista rilasciata a juvenews.eu, ha parlato delle possibili modalità di ripresa per il campionato di Serie A 2019/20. Ecco le parole dell’ex campione dell’Udinese.

RIPRESA SERIE A – «Io credo che alla lunga il campionato debba essere concluso. Credo che andando più avanti una soluzione venga trovata, tra un mese e mezzo o due, cercheranno di ripartire e chiudere le stagioni i due mesi, sia la massima categoria ma anche Serie B e LegaPro. Secondo me se la situazione diventa piu semplice, anche la Serie C terminerà il campionato perchè altrimenti diventerebbe un macello per tutti».

PLAYOFF – «Io sono convinto che se inizi il campionato, deve finire cosi come è iniziato perche ci sono tante squadre che vanno in Serie A, tante che invece si devono salvare e per questo non sono favorevole ai play-off. Se c’è l possibilità di terminare la stagione è giusto farlo come si deve».