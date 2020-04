Dida: «Juve Milan del 2003? Fui uno spettatore»

L’ex portiere brasiliano Dida ha riavvolto il nastro della finale di Champions League tra Juventus e Milan

Dida ha rivissuto le emozioni della finale di Champions League tra Juventus e Milan del 28 maggio 2003: «Fui uno spettatore. Fu una partita nervosa e mi ricordo tanti falli, una partita non bella da vedere però il calcio è fatto anche così».

«Per me è più facile quando conosco i rigoristi. Ero sicuro di parare il rigore di Del Piero, ma non è andata così. Dipende da quali calciatori battono. Quando trovi calciatori un po’ nervosi è più facile per me», ha concluso l’ex portiere brasiliano sul canale social del Milan.