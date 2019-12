Diego Forlan: «Ho imparato molto dal calcio italiano» VIDEO

Diego Forlan, l’ex nazionale uruguaiano ha iniziato la sua nuova avventura come allenatore del Peñarol

Inizia ufficialmente ieri la nuova avventura di Diego Forlan che da ieri è ufficialmente il nuovo tecnico del Peñarol. Ecco le sue parole nella conferenza stampa di presentazione.

«Questo è un momento di grande gioia per me, è un grande onore essere stato scelto per guidare questo progetto. Ho imparato molto da tutti. Dal calcio spagnolo, da quello italiano, da quello brasiliano. Aver viaggiato tanto è stato un vantaggio. Ho avuto la possibilità di sperimentare e imparare».