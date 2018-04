Diego Lopez cauto: «Non è ancora finita»

Le parole di Diego Lopez al termine di Cagliari-Udinese, match valido per la 32esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Diego Lopez, tecnico del Cagliari, ha parlato così al termine del match contro l’Udinese, vinto 2-1 in rimonta. Queste le sue parole: «Non è ancora finita, bisogna continuare a lavorare come fatto in questa settimana. In queste partite sono i particolari a fare la differenza. In certe gare subentra la paura, ecco perché sono felice della prestazione. Venivamo da una sconfitta che ci aveva fatto male, proviamo sempre a dare il massimo, ma a volte non basta».

Il tecnico rossoblù continua: «Bisogna continua su questa strada, perché non basta solo questa vittoria. I ragazzi stanno dando il massimo. Per il futuro bisogna fare ciò che abbiamo fatto oggi. C’è bisogno di cuore e voglia, solo così potremo dire la nostra. Barella? Prima o poi la squalifica doveva arrivare. Nella prossima gara non avremo neanche Cigarini, ma forse il riposo gli farà bene. Oggi sapevamo di dover dare qualcosa in più e ci siamo riusciti».