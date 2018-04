Serie A Live 2017/2018, 32ª giornata: le partite di oggi in tempo reale

Serie A in campo per la 32ª giornata: si parte subito alle 15 di sabato con Cagliari-Udinese, quindi pomeriggio impegnativo col doppio scontro in ottica salvezza (ed Europa) Chievo-Torino e Genoa-Crotone, chiude il sabato dei calciofoli lo scontro tutto nerazzurro tra Atalanta ed Inter.

Domenica in campo la Fiorentina, reduce da un gran momento, contro la Spal, quindi alle 15 il big match Milan-Napoli oltre all’altro doppio scontro salvezza Sassuolo-Benevento e Bologna-Hellas Verona. La Juventus alle 18 ospita la Sampdoria, la sera occhi sul derby capitolino Lazio-Roma. Segui con noi la diretta gol in tempo reale della 32a giornata di Serie A.

Diretta gol Serie A, le partite di oggi in tempo reale

Cagliari-Udinese 1-1



Cagliari e Udinese sanno di giocarsi tantissimo questo pomeriggio, motivo per cui i due tecnici hanno pensato di schierare le proprie squadre con un accorto 3-5-2. Moduli a specchio, in cui conteranno sicuramente i duelli individuali. La grande fisicità sarda contro l’estro di Barak e Balic. Una partita che, visti i rispettivi score, pare orientarsi sul pareggio ma l’obiettivo devono essere i 3 punti se Diego Lopez e Massimo Oddo vogliono dare una scossa significativa alla classifica attuale.

TABELLINO

MARCATORI: pt 9′ Lasagna, 21′ Pavoletti.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castán; Faragò, Barella, Cigarini, Padoin, Miangue; Sau, Pavoletti. Allenatore: Diego Lopez.

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Stryger, Barak, Balic, Fofana, Ali Adnan; Lasagna, Maxi Lopez. Allenatore: Oddo.

ARBITRO: Piero Giacomelli

Note. AMMONITI: ESPULSI:

Chievo-Torino

14 aprile, ore 18

Genoa-Crotone

14 aprile, ore 18

Atalanta-Inter

14 aprile, ore 20.45

Fiorentina-Spal

15 aprile, ore 12.30

Bologna-Verona

15 aprile, ore 15

Milan-Napoli

15 aprile, ore 15

Sassuolo-Benevento

15 aprile, ore 15

Juventus-Sampdoria

15 aprile, ore 18

Lazio-Roma

