Serie A live 2017/2018, 34ª giornata: le partite di oggi in tempo reale

Ecco la diretta gol della giornata di campionato in corso: risultati, tabellini e marcatori in tempo reale. Tutti gli aggiornamenti live sulle partite di Serie A. Squadre in campo per la 34ª giornata di Serie A 2017/2018 dopo il turno infrasettimanale. Sabato subito intenso con l’anticipo Spal-Roma che può valere oro sia in termini di salvezza che in zona Champions League. Nel pomeriggio poi Sassuolo-Fiorentina e alla sera Milan-Benevento, con i rossoneri che inseguono quella che ormai è diventata quasi una chimera europea ed i campani che attendono soltanto la retrocessione matematica in Serie B.

Domenica tutta da vivere poi: ad ora di pranzo Cagliari-Bologna, sfida importante per quel che concerne l’upper-side della zona retrocessione, seguono Atalanta e Torino che si sfidano per l’Europa League e Lazio e Sampdoria alle prese con un’altra sfida dal sapore europeo, mentre il Chievo ospita l’Inter alla ricerca del quarto posto sperando che qualcuno lì davanti si fermi. Occhio anche a Udinese-Crotone, con i calabresi che cercano una disperata salvezza ed i friulani invischiati in un vero e proprio incubo. Alla sera il gran big match Scudetto Juventus-Napoli, sfida che può valere un intero campionato, mentre domani Genoa e Verona si affrontano per decretare la salvezza (nel caso rossoblu) o evitare il capitombolo definitivo (nel caso gialloblu). Segui con noi la diretta gol in tempo reale della 34ª giornata di Serie A.

Diretta gol: i risultati di oggi in tempo reale

GENOA-VERONA

23 aprile, ore 20.45

JUVENTUS-NAPOLI

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS-NAPOLI SU JUVENTUSNEWS24

22 aprile, ore 20.45

CHIEVO-INTER

22 aprile, ore 15

LAZIO-SAMPDORIA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI LAZIO-SAMPDORIA SU LAZIONEWS24

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI LAZIO-SAMPDORIA SU SAMPNEWS24

22 aprile, ore 15

ATALANTA-TORINO

22 aprile, ore 15

UDINESE-CROTONE

22 aprile, ore 15

CAGLIARI-BOLOGNA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI CAGLIARI-BOLOGNA SU CAGLIARINEWS24

22 aprile, ore 12.30

MILAN-BENEVENTO

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI MILAN-BENEVENTO SU MILANNEWS24

21 aprile, ore 20.45

SASSUOLO-FIORENTINA

21 aprile, ore 18

SPAL-ROMA

Spal-Roma apre il 34º turno del campionato di Serie A. La Roma, terza in classifica, vuole i tre punti per consolidare la sua posizione in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Con una formazione che risentirà sicuramente della semifinale di andata contro il Liverpool, per cui ci si aspetta un ampio turnover da parte di Di Francesco. La Spal ha bisogno dei punti salvezza in casa per allontanarsi dalla zona retrocessione, distante solamente un punto dai 28 detenuti dal Crotone al terzultimo posto. Sei pareggi consecutivi per la formazione ferrarese di Leonardo Semplici mentre la Roma ha avuto un ruolino di marcia impressionante in trasferta, perdendo una sola volta al netto di 9 vittorie e 6 pareggi. I giallorossi vogliono confermarsi dopo il 2-1 interno al Genoa nel turno infrasettimanale, mentre la Spal non è andata oltre lo 0-0 nello scontro diretto contro il Chievo Verona.

SPAL (3-5-2) Meret; Vicari, Felipe, Thiago Cionek ; Lazzari, Kurtic, Everton Luiz, Schiattarella, Mattiello; Antenucci, Paloschi. Allenatore: Leonardo Semplici

ROMA (4-3-3) Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Silva; Pellegrini, Gonalons, Strootman; Nainggolan, Schick, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco

LEGGI ANCHE: CLASSIFICA MARCATORI SERIE A