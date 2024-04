Milan Sportiello: «Stare dietro a Maignan non è facile, essere sul pezzo mi aiuta a rendere ancora di più»

Le parole di Marco Sportiello, portiere del Milan, dopo il pareggio ottenuto dai rossoneri in trasferta contro la Juve

Marco Sportiello ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Milan con la Juve. Di seguito le sue parole.

ULTIMI GIORNI «C’è stata tanta delusione, il morale non era altissimo ma noi abbiamo il secondo posto da blindare e vogliamo finire al meglio dopo un ottimo campionato»

PIOLI – «Queste voci non fanno bene perchè dobbiamo finire ancora il campionato, non è bello questo accanimento, dispiace per la persona e per il professionista, la gente fuori sa quanto sta dando»

SECONDO DI MAIGNAN – «Hai ragione, stare dietro a Maignan che è forte non è facile, tutti si aspettano che tu faccia le sue stesse partite. Purtroppo se sbagli poi non puoi rimediare. Oggi non è successo? Io sono così, pensarla così, essere sul pezzo mi aiuta a rendere ancora di più»

FUTURO – «Sono appena arrivato».

