Infortunio Okafor, le CONDIZIONI dell’attaccante del Milan in vista della sfida contro il Cagliari

Infortunio Okafor: l’attaccante svizzero non è al meglio, cosa filtra verso Milan Cagliari in programma domani a San Siro

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda Noah Okafor in vista della sfida tra Milan e Cagliari di domani: l’attaccante, come riportato da Sky Sport, con molta probabilità non sarà della partita e potrebbe non accomodarsi nemmeno in panchina per via di un infortunio.

L’assenza dell’attaccante svizzero si aggiunge così a quelle di Mike Maignan, Simon Kjaer e Ruben Loftus-Cheek, tutti e tre nemmeno convocati.