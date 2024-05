Nicolò Fagioli torna in campo in Bologna Juve a distanza di sette mesi dopo aver scontato la squalifica per calcio scommesse

Nicolò Fagioli torna in campo in Bologna Juve a distanza di sette mesi dopo aver scontato la squalifica per calcio scommesse.

Il centrocampista classe 2001 ha preso il posto di Rabiot al 71esimo della ripresa. Montero gli ha concesso gli ultimi 20′ di match.

BOLOGNA-JUVE LIVE