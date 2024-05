Salernitana, Colantuono: «Mi aspettavo qualcosa di diverso. Futuro? Dipende cosa vuole fare la presidenza»

Stefan Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza al termine della gara persa contro il Verona

PARTITA – «Stasera ho poca voglia di parlare, sono piuttosto arrabbiato perché mi sarei aspettato qualcosa di diverso. Nel primo tempo in particolare non ho visto quello che volevo, sono amareggiato soprattutto per quello che ci ha dimostrato la nostra tifoseria. Sappiamo quanto ci hanno dato, quanto ci danno e quanto sono in grado di dare. Vanno riconquistati, il loro sostegno fa sempre la differenza».

FUTURO – «Per quanto mi riguarda ho un contratto, c’è ancora un’altra gara e dopo avremo la possibilità di parlare con la proprietà. Per tutto il resto dobbiamo capire cosa voglia fare la presidenza, bisogna organizzare le cose al meglio perchè questa è una piazza che merita di tornare stabilmente in serie A».