Torino, ti ricordi Meite? L’ex granata ha appena vinto un prestigioso trofeo, ecco dove – FOTO

Soualiho Meite ha appena alzato al cielo un prestigioso trofeo, ecco dove ha trionfato l’ex Torino e Milan, le foto dei festeggiamenti

Con il progressivo tramonto del mese di maggio ed il graduale soggiungere di quello di giugno, stanno – giornata dopo giornata, partita dopo partita – arrivando tutti i verdetti dai principali campionati castici del mondo. Se l’Inter si è ormai da un mese laureata campione d’Italia, la Premier League ha visto la recente apoteosi del Manchester City. Bene, in pochi avranno notato come in una delle più importanti leghe calcistiche europee abbia appena trionfato un ex calciatore del Torino.

Di chi stiamo parlando? Naturalmente di Soualiho Meité, che nella giornata di ieri ha aggiornato la sua bacheca con una Super League Ellada (vale a dire il campionato greco). Il centrocampista francese è infatti dall’agosto del 2023 una colonna portante della mediana dal PAOK Salonicco.

Con la vittoria conquistata contro i rivali dell’Aris, i bianconeri di Razvan Lucescu hanno così conquistato il quarto titolo della propria storia, dando vita ad una serata di festeggiamenti per la via dell’omonima città (Salonicco appunto) che ha visto proprio Meité tra i suoi principali protagonisti nel corso della notte.

Dotato di una marmorea struttura fisica e una più che discreta visione di gioco, il classe ‘94 (trenta candeline spente lo scorso marzo per lui) vanta 94 presenze col Torino a cavallo tra il 2018 e i 2021. Ma non solo, in Italia ha anche vestito la maglia del Milan e quella della Cremonese in prestito, trovando però scarsa fortuna in ambo le occasioni. Fortuna che sembrerebbe quindi aver trovato in Grecia, come dimostrano le foto della festa scudetto di ieri sera con il suo PAOK, puntualmente diramate sulla propria pagina Instagram. Insomma, tutto bene quel che finisce bene.