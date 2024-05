Di Biagio: «De Rossi Roma? I tifosi vogliono alzare una Coppa...»

Luigi Di Biagio, allenatore ed ex giocatore della Roma, ha parlato di De Rossi e del club giallorosso

Luigi Di Biagio, allenatore ed ex giocatore della Roma, ha parlato di De Rossi e del club giallorosso. Le sue dichiarazioni:

ROMA – «La rincorsa che ha fatto De Rossi è sotto gli occhi di tutti, dal punto di vista dei risultati, del gioco, e della rivalutazione di alcuni giocatori. Poi è ovvio che si fanno sempre i paragoni con le stagioni precedenti di Mourinho. Per me il più grande risultato che non ha fatto la Roma in questi anni è stato andare in Champions League, sarebbe stato un modo per avere degli introiti per riprogrammare. Normale che il tifoso preferisca alzare una coppa invece che andare in Champions League, quindi in questi casi si rivaluta molto quello che ha fatto Mourinho».